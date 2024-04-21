الجمهورية: توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة هدف كافة الأجهزة المعنية

قالت صحيفة "الجمهورية" إن توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة هدف كافة الأجهزة المعنية على الدوام.

وفي افتتاحية عددها الصادر اليوم الأحد، وتحت عنوان (توفير السلع بأسعار مخفضة)، ذكرت "الجمهورية" أن توفير السلع الأساسية واحتياجات المواطنين وبأسعار مخفضة كان الشغل الشاغل للحكومة ليس خلال هذه الأيام فحسب.. وإنما قبل أيام من الشهر الكريم.. من خلال معارض أهلا رمضان ومنافذ مبادرة «كلنا واحد» التي تنفذها وزارة الداخلية في جميع المحافظات.

وأشارت إلى منافذ وزارتي التموين والزراعة والمجمعات العامة شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين بعد انخفاض الأسعار بنسب متفاوتة بين 25 و40% وتم طرح كميات إضافية من الزيت والأرز والسكر والمكرونة واللحوم المجمدة والدواجن في مختلف منافذ التوزيع.

كما نوهت إلى تكثيف وزارة التموين حملاتها لضبط الأسواق والتأكد من التزام السلاسل الغذائية وتجار الجملة والتجزئة بالأسعار وتوفير كافة السلع.. ومكافحة كل سبل الاحتكار والمغالاة في الأسعار.