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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بسعر 999 جنيه.. أرخص هاتفين Nokia في مصر

بسعر 999 جنيه..أرخص
بسعر 999 جنيه..أرخص هاتفين Nokia في مصر

تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر إبريل مع عروض عيد الفطر المبارك.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع إلكتروني مصري شهير يبيع هاتف نوكيا Nokia 8210 بسعر 999 جنيها بعد التخفيض بقيمة 33%.

 

Nokia 8210 4G 

 

هاتف كلاسيكي يولد من جديد

في إيماءة إلى الكلاسيكية، تأتينا أحدث أجهزة Nokia 8210 4G بتصميم جريء، وألوان مذهلة. وستكتشف معها ميزات وإمكانات صوتية رائعة، واتصال 4G سلس الأداء. إضافةً إلى ذلك، أصبحت إمكانات التحدث والرسائل النصية أسهل وأسهل، والفضل في ذلك يعود للشاشة الكبيرة والواجهة سهلة الاستخدام.

عمر طويل

بطارية قوية. أداء عالٍ.

يمنحك Nokia 8210 4G بفضل بطاريته القوية أسابيعًا من وقت الاستعداد، ما يمكنك من عدم الانشغال بإعادة شحنه. وستستمتع أيضًا بوقت مكالمات أطول، وجودة صوت رائعة، مع تقنية VoLTE.¹

Nokia 8210 4G 

المتانة

 

إنه جهاز Nokia نفسه الذي نعرفه، المميز بجودة صناعته، لكنه ينقلك اليوم إلى ما هو أبعد

تلك المتانة نفسها. جديد وتصميم أكثر أناقة. وخضع لاختبارات صارمة؛ لنضمن قدرته على الوفاء بمعايير المتانة الصارمة المطبقة لدينا.

من وحي الماضي، وجاهز للغد. جهاز Nokia 8210 4G يعبِّر عن أسلافه، ويجلب إليك مفاهيم تصميم أكثر جرأة، في مجموعة من الألوان المذهلة. لقد أصبحت إمكانات التحدث والرسائل النصية أسهل وأسهل، والفضل في ذلك يعود إلى ذلك الصوت شديد الوضوح، والشاشة الكبيرة والواجهة سهلة الاستخدام. ويمَكِّنك مشغل MP3 المدمج من تخزين أغانيك المفضلة، في حين يمكنك راديو FM اللاسلكي من الاستماع إلى قنواتك المفضلة نفسها، حتى دون حاجة إلى سماعة رأس. هذا إضافةً إلى تلك البطارية القوية، التي تمنحك مزيدًا من وقت المكالمات، وأسابيع من وضع الاستعداد، تُمكِّنك من عدم الانشغال بشحن هاتفك.


هاتف Nokia C1 2nd edition

 

يعد من أفضل الهواتف  لشركة نوكيا العالمية هو هاتف Nokia C1 2nd Edition و الذي يأتي بمواصفات تتمثل في شاشة 6.45 بوصة بدقة 720 * 1440 بكسل من نوع TFT و معالج رباعي النواة من نوع Unisoc SC7731e و الكاميرا الخلفية 5 ميجا بكسل بفتحات عدسة f/2.2 و الكاميرا الامامية 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 و البطارية 2500 مللي امبير لا تدعم الشحن السريع .

ولحسن الحظ يوجد عرض في أحد المتاجر الإلكترونية الشهيرة بمصر وخصم بقيمة 25% ليصل سعره بعد التخفيض إلى 1725 جنيه مصري.

Nokia C1 2nd edition


هاتف نوكيا C1 2nd Edition :

* الهاتف لا بدعم الشحن اللاسلكي .

* لا يدعم مستشعر بصمة .

* البطارية لا تدعم الشحن السريع .

* لا يدعم خاصية ال NFC .

* لا يدعم طبقة حماية للشاشة .

* الهاتف لا يدعم شبكات الجيل الخامس .

* الهاتف لا يدعم شبكات الجيل الرابع .

مميزات هاتف نوكيا C1 2nd Edition :

* يدعم الراديو FM .

* الهاتف يدعم تشغيل كارت ميموري وشريحتين في نفس الوقت.

Nokia Nokia 8210 4G Nokia 8210 نوكيا هاتف Nokia C1 2nd Edition

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