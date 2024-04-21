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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

باريس هيلتون تكشف عن ابنتها لندن لأول مرة.. شاهد

باريس هيلتون
باريس هيلتون

نشرت النجمة العالمية باريس هيلتون صورا لعائلتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام حيث تظهر لأول مرة ابنتها لندن.

وعلقت باريس هيلتون : نقدم لكم لندن مارلين هيلتون ريوم.. لقد حلمت بأن يكون لدي ابنة تدعى لندن منذ فترة طويلة.

وأضافت باريس هيلتون : أنا ممتن جدًا لوجودها هنا وأعتز حقًا بكل لحظة أقضيها معها جنبًا إلى جنب مع فينيكس، أظهر لي أطفالي الملائكيون حبًا لم أكن أعلم أبدًا أنه يمكن أن يمتد إلى هذا الحد قبل أن أصبح أمهم.. لقد ألهمتني رحلتي المذهلة خلال الأمومة بأغنية جديدة وشخصية للغاية مع صديقتي العزيزة سيا بعنوان "Fame Won".

واوضحت باريس هيلتون: الأغنية بمثابة تذكير بأن الارتباط الخاص الذي أشعر به مع أطفالي وزوجي وعائلتي هو أكثر قيمة من أي شيء آخر في العالم. إنه نشيد من شأنه أن يمكنك من الحفاظ على علاقاتك المقدسة أقرب إلى قلبك - سواء مع العائلة أو الأصدقاء أو نفسك    أتمنى أن تحبه بقدر ما أحبه.

من ناحية أخرى سيتم تحويل قصة حياة عارضة الأزياء والممثلة باريس هيلتون إلى مسلسل تليفزيونى بواسطة  شركة A24، الكتاب الذى طرح تحت اسم Paris: The Memoir، في مارس الماضى، وكان من أكثر الكتب مبيعًا في نيويورك تايمز، كشف تفاصيل عن طفولتها ورحلتها إلى النجومية، بالإضافة إلى نظرة عميقة على الشخصية الإعلامية البالغة من العمر 42 عامًا.

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