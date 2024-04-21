عضو مجلس الحرب الإسرائيلي: سنمنع فرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا"

علق الوزير الإسرائيلي، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، جادي آيزنكوت، اليوم الأحد، على التقرير الذي مفاده أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" المتطرفة في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال آيزنكوت: "إن فكرة فرض عقوبات على كتيبة قتالية في الجيش الإسرائيلي خاطئة من الأساس. سنعمل معا لمنع القرار، لأنه إذا كانت هناك شكاوى، فيجب أن توجه إلى القيادة السياسية والعسكرية، وليس إلى القادة على المستوى التكتيكي".

وبحسب قوله، "بعد إنشاء كتيبة نيتسح يهودا، لقد رأيت عن كثب مساهمة الكتيبة في الحرب ضد الإرهاب والثمن الذي دفعه المقاتلون بحياتهم. وهذا أيضًا دليل آخر على أهمية التحقيق الكامل والتفصيلي واستقلالية الأجهزة القانونية وأجهزة تطبيق القانون في إسرائيل".