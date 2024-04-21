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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرف مساعدات مالية.. محافظ المنوفية يواصل سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

التقى اليوم اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام وذلك ضمن سلسلة لقاءاته التى يعقدها بشكل يومى.

  قرر محافظ المنوفية صرف مساعدات مالية عاجلة ولحوم ومواد غذائية لعدد من  الحالات الإنسانية ذات الظروف الاجتماعية والمعيشية والصحية الصعبة بمختلف قري ومراكز المحافظة، لمساعدتهم على تلبية متطلبات المعيشة مراعاة لظروفهم.

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كما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بفحص شكوى مواطن بناحية كفر طبلوها يتضرر من عدم تنفيذ قرار إعادة حفر المروى الخاص بري أرضه مما يلحق الضرر به وإعداد تقرير بالموقف والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

 ووافق المحافظ على طلب موظف من ذوى الاحتياجات الخاصة بمركز شباب كوم الضبع بالباجور يلتمس نقله إلى المدينة الشبابية بشرم الشيخ نظرا لظروفه ، كما أحال المحافظ طلب والد شهيد بناحية زنارة مركز تلا يلتمس إطلاق اسم نجله على إحدى مدارس القرية للعرض على المجلس التنفيذى للمحافظة لاتخاذ اللازم .


وأكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل المباشر والفعال مع المواطنين والتعرف على شكواهم ومحاولة حلها ، موجها بمتابعة شكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية وذلك في ضوء فتح قنوات اتصال متعددة لشكاوى المواطنين.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الحالات الإنسانية المنوفية جامعة المنوفية متابعة شكاوى المواطنين محافظ المنوفية

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