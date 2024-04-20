عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعادة كف يد شاب مبتورة في جراحة ناجحة بمستشفيات جامعة المنوفية

إعادة كف يد شاب مبتورة
إعادة كف يد شاب مبتورة الحركة في المنوفية

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية عن نجاح فريق طبي بقسم جراحة التجميل بالمستشفيات الجامعية  فى إعادة يد شاب مبتورة للحركة بعد عملية جراحية ناجحة استغرقت ١٠ ساعات .

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن طوارئ المستشفيات الجامعية  استقبلت شابا يبلغ من العمر  25 عام مصابا بنزيف ويتر بكف إحدي يديه ،  ناتج  عن إستخدام مقص حراري أثناء عمله  بأحد المصانع فى أيام رمضان، وعلي الفور تم إتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة ونقل المريض إلى غرفة  العمليات و إجراء جراحة ميكروسكوبية دقيقة للمريض تم  فيها تثبيت العظام وتوصيل الشرايين والأوردة والأعصاب وإعادة  كف اليد المبتور بنجاح ، مضيفا  أن المريض  في حالة صحية جيدة .

محافظ المنوفية يتفقد مجمع صوامع شبين الكوم لمتابعة انتظام عمليات توريد القمح

محافظ المنوفية يتفقد سيارة المواد الغذائية ضمن «مشروع صكوك الإطعام»

ووجه القاصد الشكر للفريق الجراحي مؤكدا أن المستشفيات الجامعية  تضم  العديد من الكوادر الطبية  المتميزة في جميع التخصصات الطبية .

من جانبه أشاد الدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب  ورئيس مجلس إدارة المستشفيات  بالمستوى المتقدم لأعضاء هيئة التدريس بقسم جراحة التجميل الفريق الجراحى برئاسة الدكتور محمد  مجاهد رئيس قسم التجميل. 
 

ووجه عميد الكلية الشكر للفريق  الجراحي من الأطباء  والتمريض لما بذلوه من جهد  لإنقاذ المريض  ،مشيرا إلي أن الفريق  الجراحي ضم  الدكتور عبد الله الطملاوي استشاري جراحة التجميل  ود الزهراء يحيى ،د محمد جوهر ،د أحمد نادي ،د بولا ناجي، ،د أحمد أشرفد محمد طاهر اخصائيين وأطباء مقيمين جراحة التجميل ،كما ضم فريق التخدير ،د مروة عبدالمنعم استشاري التخدير ،د أنس بكر أخصائي تخدير ،د رغدة جمال أخصائي تخدير  ،د رانيا طبيب مقيم.  ود مروة طبيب مقيم .

وأكد  الدكتور محمد صبري  المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية علي أن جراحات التجميل من الجراحات الدقيقة التى تحتاج إلي مهارات متقدمة مشيدا بما يمتلكه القسم  من خبرات وأجهزة طبية دقيقة  ، ومضيفا  أن  المستشفيات الجامعية تسعى دائما الي للتطوير وتدريب  الأطباء  ومقدمي الخدمة الطبية  لتقديم خدمة طبية بجودة عالية .

المستشفيات الجامعية تخصصات الطب جامعة المنوفية جراحة ميكروسكوبية جراحة التجميل رئيس جامعة المنوفية مستشفيات جامعة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 40 جنيه| أسعار الدواجن تتراجع مجددا.. وكرتونة البيض مفاجأة

أقوى آية بالقرآن لجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد لغنى فاحش

زود ساعتك 60 دقيقة رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

سقطت سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين.. التحقيق في مصرع البلوجر إسراء روكا

ملامح التعديل الوزاري المرتقب .. آمال وتحديات

2800 جنيه| ماذا حدث في أسعار الذهب وعيار 21 الساعات الماضية؟

بورصة الدواجن اليوم| الكيلو يتراجع بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض

صدمة لجمهور الزمالك قبل لقاء دريمز الغاني بالكونفدرالية الأفريقية| تفاصيل

ترشيحاتنا

مدبولي يُوجه بمتابعة خطة خفض أسعار الخبز السياحي.. وأعمال توسعة للمشى بدمياط

مدبولي يتفقد محطة حاويات «تحيا مصر» بميناء دمياط

مدبولي يتفقد مركز السيطرة بدمياط ويشدد على متابعة تطبيق تخفيضات الأسعار

مرتضى منصور يعزي أحمد السعدني في وفاة والده

البرلمان العربي يستنكر مواقف العار للحكومات الغربية تجاه جرائم الاحتلال في فلسطين

فلسطين.. عباس يصدر مرسوما رئاسيا بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهيناز تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

5 عوامل تزيد من الإصابة بالتهاب البنكرياس.. بعضها شائع

فنانة شهيرة ارتدته من قبل..رقم لن تتوقعه لسعر جمسبوت المذيعة ياسمين عز

فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة شبابية | شاهد

فيديو

طقس اليوم.. تحذيرات من 3 ظواهر جوية واستمرار نشاط الرياح.. فيديو

الذهب يعاود الصعود مرة أخرى وهذا سعر عيار 21 اليوم| شاهد

الجمهور يرفض .. آمال ماهر تتصدر موقع أكس بعد حفل التجمع الخامس

فى عيد ميلاد رامز جلال .. تسبب فى حرق فستان زفاف مني زكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب : العملية الإيرانية .. هل حققت أهدافها؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

اﻟﻤﺰﻳﺪ