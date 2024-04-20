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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتابع عمليات توريد القمح بمجمع صوامع شبين الكوم

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مجمع الصوامع المعدنية بشبين الكوم بسعة تخزينية ( 30 ألف طن )، وذلك تزامناً مع انطلاق بدء موسم الحصاد الزراعي للأقماح بنطاق المحافظة للوقوف على متابعة انتظام سير العمل ومدى جاهزية استعدادات كافة الصوامع والشون لاستقبال موسم توريد هذا العام.

جاء ذلك بحضور اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة ، هناء عقيلة رئيس حى غرب شبين الكوم ، مديري عموم الرقابة والتجارة الداخلية بمديرية التموين بالمحافظة .

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ووسط إقبال كثيف من المزارعين والموردين ، تفقد محافظ المنوفية منظومة العمل واطمأن على انتظام عملية التوريد وعدم وجود أية معوقات ، مشيراً إلي أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع لمتابعة انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين وذلك حتى الإنتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المستهدف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

ولفت المحافظ إلى أن إجمالي ما تم توريده من أقماح بكافة صوامع وشون المحافظة منذ بدء موسم الحصاد حتي الآن بلغ ما يتجاوز 3700 طن .

وشدد محافظ المنوفية على مديريات التموين والزراعة بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة والتأكد من مطابقته لكافة الاشتراطات والضوابط اللازمة لعملية التخزين ، وتذليل العقبات التي تواجه اللجان وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة.

واكد أن الدولة تولى اهتماما بالغاً بمحصول القمح ولا تدخر جهداً فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم .

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