عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد سيارة المواد الغذائية ضمن «مشروع صكوك الإطعام»

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تفقد اليوم الجمعة، اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سيارة المواد الغذائية ضمن مشروع "صكوك الإطعام" بإجمالي 4 أطنان سكر وأرز  والذي تنفذه وزارة الأوقاف المصرية علي مستوي محافظات الجمهورية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة.

جاء ذلك بحضور نائبه  محمد موسى ، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد ،  الشيخ صبري ياسين رئيس الاتصال السياسي والتواصل المجتمعي بوزارة الأوقاف ، والدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية. 

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة الثانية من شوال بالمسجد الشرقي في المنوفية

وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يفتتحان المسجد الشرقي بقرية العامرة غدًا


وأشار محافظ المنوفية إلى أن مشروع " صكوك الإطعام " يعد أهم مشروعات التكافل الاجتماعي ويساهم في توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولي بالرعاية ، مثمناً الدور الرائد لوزارة الأوقاف في دعم ورعاية المواطنين غير القادرين واستمرارها في تقديم أوجه الرعاية الشاملة المتنوعة لتلك الفئات  بجميع المحافظات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
 وقدم محافظ المنوفية الشكر لوزارة الأوقاف لدورها المجتمعى الفعال، فضلاً عن تقديم الدعم للأسر البسطاء واستمرارها في تقديم أوجه الرعاية لغير القادرين في جميع المحافظات وتوفير حياة كريمة لهم.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الأسر الاولى بالرعاية الأوقاف المصرية التضامن الاجتماعي التكافل الاجتماعي توفير حياة كريمة حياة كريمة وزارة التضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ودَع الـ2800 جنيه| أسعار الذهب تخالف التوقعات ومفاجأة في عيار 21 الآن

وداعا العمدة سليمان غانم.. وفاة الفنان صلاح السعدني

موعد جنازة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني

5 أيام راحة.. شم النسيم وعيد العمال إجازة واحدة في مصر

مصر توجه اللوم لبعض الدول في التسبب بالأزمة الاقتصادية.. تعرف عليها

سعر الدولار رسمياً الآن| ماذا حدث للأخضر في البنوك بعد مؤتمر الحكومة؟

هجوم عنيف على ياسمين عز بعد سخريتها من فوز الزمالك على الأهلي

وفاة العمدة.. قصة صفع صلاح السعدني لـ صفية العمري وطرحها أرضًا

ترشيحاتنا

أول تعليق من سوناك على هجوم المسيرات الإسرائيلية على إيران

ليفربول يتخذ قرارا عاجلا بشأن محمد صلاح بعد وداع الدوري الأوروبي

اتخانقت مع خطيبها.. مأساة جديدة لفتاة في أوسيم بسبب قرص الغلة

نصب على المواطنين.. القبض على مستريح العمرة في شبرا الخيمة

خطيب الجمعة الثانية من شوال: التاجر الصدوق يرافق الأنبياء والمحتكر ملعون

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي والقنوات الناقلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غارقة منذ 500 عام.. رحلة البحث عن كنز اختفى في حطام سفينة

في عيد ميلادها... إطلالات أثارت الجدل لـ شيري عادل

وفاة الفنان صلاح السعدني.. صور خاصة للراحل عمدة الدراما المصرية

للبنات.. نصائح ضرورية للحفاظ على المكياج في الصيف

فيديو

مش هقدر أمضي مكانك.. سيدة تستغل جثمان عمها المتوفى للحصول على قرض

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

نصيرة المظاليم والمليجي اتعلم منها.. قصة "عزيزة الفحلة" فتوة فتوات المغربلين

انفعال أحمد عبدالعزيز وظهور شبيه الزعيم.. أبرز مواقف عزاء شيرين سيف النصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ