براءة متهم من الإتجار في الحشيش ومقاومة موظف عام بالبساتين

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، حكمها ببراءة متهم من الإتجار في الحشيش المخدر، ومقاومة موظف عام ضابط شرطة بأن منعه من ضبطه محرزًا للمخدرات بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة.

أوضح أمر إحالة المتهم، بأنه بدائرة قسم شرطة البساتين بأن أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

كما قاوم بالقوة والعنف موظفًا عامًا وهو ضابط ومعاون مباحث قسم شرطة البساتين والقائم على تنفيذ القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها ، وكان ذلك أثناء تأديته وظيفته إبان ضبطه وبسببها بأن أشهر المتهم بوجهه سلاح أبيض مطواه قرن غزال، مهدداً إياه بالحاق أذى بدني به لمنعه من ضبطه محرزاً لجوهر مخدر ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم البساتين أنه وحال مروره لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم وردت إليه معلومة من أحد مصادره السرية مفادها إحراز المتهم لكمية من المواد المخدرة فانتقل إلى حيث أيقن تواجده وما أن أبصر المتهم فوجئ به يشهر سلاح أبيض مطواة قرن غزال في وجهه و القوة المرافقة فقام بالسيطرة عليه وضبط السلاح الأبيض من يده وبتفتيشه عثر معه على علبة سجائر بداخلها عدد خمس قطع بنية داكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر ، و بمواجهته أقر بإحرازه للمضبوطات.