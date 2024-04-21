عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

براءة متهم من الإتجار في الحشيش ومقاومة موظف عام بالبساتين

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، حكمها ببراءة متهم من الإتجار في الحشيش المخدر، ومقاومة موظف عام ضابط شرطة بأن منعه من ضبطه محرزًا للمخدرات بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة.

أوضح أمر إحالة المتهم، بأنه بدائرة قسم شرطة البساتين بأن أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

كما قاوم بالقوة والعنف موظفًا عامًا وهو  ضابط ومعاون مباحث قسم شرطة البساتين  والقائم على تنفيذ القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها ، وكان ذلك أثناء تأديته وظيفته إبان ضبطه وبسببها بأن أشهر المتهم بوجهه سلاح أبيض مطواه قرن غزال، مهدداً إياه بالحاق أذى بدني به لمنعه من ضبطه محرزاً لجوهر مخدر ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية  معاون مباحث قسم البساتين أنه وحال مروره لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم وردت إليه معلومة من أحد مصادره السرية مفادها إحراز المتهم لكمية من المواد المخدرة فانتقل إلى حيث أيقن تواجده وما أن أبصر المتهم فوجئ به يشهر سلاح أبيض مطواة قرن غزال  في وجهه و القوة المرافقة فقام بالسيطرة عليه وضبط السلاح الأبيض من يده وبتفتيشه عثر معه على علبة سجائر بداخلها عدد خمس قطع بنية داكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر ، و بمواجهته أقر بإحرازه للمضبوطات.

اتجار في الحشيش الحشيش المخدر القاهرة الجديدة المستشار حمدي السيد الشنوفي جنايات القاهرة جوهر الحشيش المخدر شرطة البساتين قسم شرطة البساتين مباحث قسم شرطة البساتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجارحي: ما شهده الأهلي أمس لم يحدث مع أي ناد في العالم

14 جنيها|انهيار أسعار الأرز الشعير بعد موجة الغلاء.. وهذا ثمن كيلو الأبيض

السوشيال ميديا تتشح بالأسود| السر وراء وفاة البلوجر روكا.. حكاية حادث كوبري الحرفيين

الذهب يودع 2800 جنيه| تراجع أسعار الأصفر بعد قفزة كبيرة وعيار 21 مفاجأة

وظائف الكهرباء.. التخصصات المطلوبة وكيفية التقديم

صدمة للزمالك من رابطة الأندية| عقوبات قاسية للفارس الأبيض.. ومفاجأة في تقرير إبراهيم نورالدين

إيقاف تصدير الغاز المسال 6 أشهر وضخ الكميات لمحطات الكهرباء

رصدنا غضب المواطنين.. الحمصاني: الحكومة تسعى لوقف تخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية

ترشيحاتنا

الزراعة والأمن الغذائي ومواجهة التحديات.. أبرز موضوعات مؤتمر مركز البحوث الزراعية

تصرف غريب بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي.. غضب جماهير تشيلسي من هذا اللاعب

شركة عجلان وإخوانه السعودية تسعى لاستثمار 1.5 مليار دولار برأس جميلة

روسيا تسيطر على بلدة بوجدانوفكا في دونيتسك

فيفي عبده تعتذر للجمهور الكويتي.. ما القصة ؟

تخفيضات تصل لـ50%.. الزراعة تحارب جشع التجار وغلاء الأسعار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. أمينة خليل تثير الجدل بظهورها | شاهد

ياسمين عز ونيللي كريم بنفس الجامبسوت تشعلان السوشيال ميديا.. شاهد

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها..هواوي تكشف عن ساعة Watch Fit 3

لن تصدق.. تناول هذا النوع من المكسرات ينقص وزنك سريعا

فيديو

تنبيه من الأرصاد.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

سمية الخشاب لـ«صدى البلد»: اتظلمت واتحاربت كثيرًا في حياتي.. وأنا بـ100 راجل|فيديو

العربية اتفرمت بيها .. وفاة تيك توكر شهيرة وتصرف مفاجئ على حساباتها

دنيا سامي تروي كواليس أول لقاء مع الزعيم عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ