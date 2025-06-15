لتعزيز الدعم الأوروبي للدنمارك.. الرئيس الفرنسي ماكرون يصل جرينلاند

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات، في أول زيارة رسمية للرئيس الفرنسي ماكرون إلى جرينلاند، يؤكد ماكرون دعم فرنسا للدنمارك ويرفض أي محاولات لتغيير وضع الجزيرة، في ظل التوترات الدولية حول مستقبلها.



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد وصل إلى جرينلاند يوم الأحد في أول زيارة رسمية له إلى الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.

تأتي الزيارة قبل أيام من اجتماع مجموعة السبع في كندا، الذي سيشارك فيه كل من ماكرون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تركز زيارة الرئيس الفرنسي على تعزيز الموقف الأوروبي الداعم للدنمارك وإقليمها شبه المستقل غرينلاند، في ظل اهتمام دولي متزايد بالمنطقة، خصوصاً بعد تصريحات ترامب السابقة التي أبدى فيها رغبته في شراء الجزيرة.