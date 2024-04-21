وزير إسرائيلي يطالب نتنياهو بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية لهذا السبب

وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، اليوم الأحد، رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، دعاه فيها إلى عقد مجلس وزراء السياسي الأمني الإسرائيلي لغرض فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية ردا على فرض العقوبات من قبل الإدارة الأمريكية على كتيبة "نيتسح يهودا" الحريدية المتطرفة.

واعتبر بن جفير أن "هذه خطوة تشكل تجاوزا لخط أحمر، والغرض منها ممارسة الضغط على إسرائيل لأسباب سياسية ولصالح أعدائنا في السلطة الفلسطينية".

وقال "سأطلب منكم أن تأمروا على وجه السرعة بعقد اجتماع لمجلس الوزراء السياسي والأمني ​​هذا المساء لاتخاذ قرار بشأن سلسلة من العقوبات الفورية ضد السلطة الفلسطينية، والتي تشمل المصادرة الفورية لجميع أموال السلطة الفلسطينية المحولة إليها عبر إسرائيل، و لتكليف وزارة المالية بصياغة سلسلة أخرى من العقوبات المشددة على البنوك الفلسطينية".