تركيا تعتقل 36 شخصا للاشتباه بأنهم عناصر من تنظيم "داعش"

أعلن وزير الداخلية التركي على يرلي قايا، اليوم الأحد، أن سلطات الأمن التركية اعتقلت 36 شخصا للاشتباه بعلاقاتهم بتنظيم “داعش” الإرهابي، في عملية في أربع مناطق بالبلاد.

وقال وزير الداخلية التركي إن المشتبه بهم الذين ينشطون في تنظيم "داعش" الإرهابي ساعدوا في تمويل التنظيم وزودوه بالمعدات.

ونهاية الشهر الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي، أن الأجهزة الأمنية التركية اعتقلت 51 شخصاً للاشتباه في صلاتهم بتنظيم "داعش" الإرهابي.

وكتب الوزير في صفحته على موقع "إكس": "في إطار العمليات التي نفذت على مدى أربعة أيام في 21 محافظة، تم اعتقال 51 شخصا للاشتباه في صلاتهم بتنظيم "داعش" الإرهابي".