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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ عاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بالخانكة

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعاطل، لاتهامه بالاتجار في الهيروين المخدر بالخانكة.


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 30629 لسنة 2023 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3177 لسنة 2023 كلي شمال بنها أن المتهم "محمد ا ع"، 29 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة  حاز وأحرز جوهر مخدر الهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.


وكانت قد وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة الخانكة تفيد قيام عاطل بممارسة نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول.


وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

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