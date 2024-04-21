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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أكتوبر 73.. المركز القومي للسينما يبدأ تصوير أبطال من دهب

فيلم أبطال من دهب
فيلم أبطال من دهب

أعلن المركز القومي للسينما، برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، عن البدء في تصوير الفيلم الوثائقي “أبطال من دهب”  (أكتوبر 73) للمخرج شريف جابر سالم.

وأوضح مخرج الفيلم أنه سعيد بالتعاون مع المركز القومي للسينما في إنتاج ملحمة جديدة من ملاحم انتصارات أكتوبر.

وتكشف أحداث الفيلم عن أسرار ومعلومات تخص الحرب الكيميائية، والأدوار التي قام بها رجال من دهب وهم أبطال الفيلم، والذين تحدثوا عن ذكرياتهم وبطولاتهم أثناء حرب أكتوبر، والأدوار الهامة التي قاموا بها في ظل القيادة العليا للقوات المسلحة في ذاك الوقت. 

وقد قامت الدكتورة قدرية سعيد بإعداد المادة العلمية للفيلم، كما يشارك بالفيلم كل من مدير التصوير مينا منيس، ومهندس الصوت إسلام عبد السلام، ومهندس الديكور أشرف فاضل، ومدير الإنتاج الدكتورة جيهان إبراهيم، والقائم بتسيير أعمال الإدارة العامة الإنتاج المخرجة رانية محمود.

فيلم أبطال من دهب
فيلم أبطال من دهب
فيلم أبطال من دهب
فيلم أبطال من دهب
فيلم أبطال من دهب
فيلم أبطال من دهب
اكتوبر 73 المركز القومي للسينما حسين بكر حرب اكتوبر فيلم أبطال من دهب

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