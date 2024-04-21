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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تدشين عدد من الأجهزة المساحية بقسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة بني سويف

صدى البلد

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، تدشين عدد من الأجهزة المساحية بقسم الجغرافيا بكلية الآداب، وذلك بحضور الدكتور محروس إبراهيم عميد الكلية، والدكتور وزير وزير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة عزة الجوهري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور سيد رمضان رئيس قسم الجغرافيا و محمد سليم امين عام الجامعة.

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وأوضح رئيس الجامعة، أن التدشين شمل عدد من الأجهزة المساحية ببرنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية ومنها جهاز "توتال استيشن موديل توبكون الياباني الصنع GT 603 " بهدف تلبية احتياجات سوق العمل في ظل التطوير الكبير الذي تشهده الدولة المصرية في مجال البناء والتعمير وخاصة المشروعات القومية الجديدة، بالإضافة إلى توفير عدد ثلاثة ميزان مساحي لمساعدة الطلاب في أعمال التدريب الميداني بهدف تأهيلهم لسوق العمل.

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