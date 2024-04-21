لم يعطلنا عن تحقيق طموحاتنا.. قصص نجاح لطلبة متزوجين |تفاصيل

أكدت هبة طراف الإعلامية والناشطة في مجال حقوق المرأة، أنها ضد الزواج خلال المرحلة الجامعية، لأنه إهدار لوقت الدراسة والعلم، إضافة إلى التهور في المشاعر، وعدم النضج الكامل لكلا الطرفين، والتسبب في أزمات نفسية للأطفال.

وقالت بوسي ماهر، المعيدة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، خلال لقاء لها لبرنامج “أنا وهو وهي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز و أية شعيب”، أنها تزوجت عندما كانت في السنة النهائية من الجامعة، مشيرة إلى أن زوجها كان داعم لها وهو ما سبب تفوقي في الجامعة رغم الزواج، على الرغم من أني أعول 3 أطفال.

واوض أحمد صابر باحث ومحاضر بجامعة بكين، أنه يبلغ من العمر 26 عاما، وخلال العام الأخير من الجامعة حصل على منحة من جامعة بكين في الصين، مؤكدا أن زواجه كان دافع لي لنجاحه وتقدمه للنجاح في تلك المنحة، ولم يعطلني عن طموحاتي العلمية.

وأشار محمود فتحي مونتير سينمائي إلى أنه فكر في الزواج عندما كان في الجامعة، ولكن وجد صعوبات خاصة أن الزواج يعد مسئولية كبيرة، وهي علاقة شراكة بين طرفين، لتكوين عائلة ناجحة، مؤكدا أن أنسب سن للزواج من وجهة نظري هي بعد سن الـ 30.