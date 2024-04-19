خبيرة أسرية: لا يجب على المرأة مصارحة زوجها بفقد عذريتها قبل الارتباط

قالت نيفين وجيه، المحامية والاستشاري الأسري، إنه لا يجب على الزوجة مصارحة زوجها بفقد عذريتها قبل الزواج، لافتة إلى أن تسامح الراحل وعفوه عن الزوجة حال اكتشافه الأمر يؤكد قوة شخصيته.



وأضافت نيفين وجيه، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك بعض الفتيات يولدن بدون غشاء بكارة ، ويمكن أن تتعرض الفتاة إلى حادثة تفقد على إثره غشاء البكارة بالإضافة إلى ممارسة بعض الرياضات مثل ركوب الخيل والتسلق قد يؤدي على فقد غشاء البكارة.

تابعت، ترقيع غشاء البكارة يجب أن يتم تحت ضوابط وشروط معينة ، حتى لا نساهم في انتشار هذا الأمر واستخدامه كتجارة وبزنيس".

