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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير المصري في كوناكري يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية غينيا

السفير المصري في
السفير المصري في كوناكري يقدم أوراق اعتماده لرئيس غينيا

تسلم الرئيس الغيني الفريق مامادي دومبويا أوراق اعتماد السفير حسن صلاح النشار سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى حكومة جمهورية غينيا. 

وعقب مراسم الاستقبال عقد لقاء ثنائي بين الرئيس الغيني والسفير المصري، وذلك بحضور أمين عام رئاسة الجمهورية ومدير مكتب الرئيس ووزير الخارجية الغيني، حيث تناول اللقاء بحث مجمل العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين وسبل تعزيزها نحو آفاق جديدة، بما في ذلك مجالات التعاون القائمة وسبل تطويرها.

واستهل الرئيس الغيني اللقاء بطلب نقل تحياته للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن تقديره لمختلف أوجه الدعم المصري لغينيا خاصة البرامج التدريبية المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والتي تسهم بشكل كبير في رفع كفاءة الكوادر الغينية في مختلف المجالات.
من جانبه، نقل السفير المصري تحية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الغيني، كما أكد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والسياسية بين البلدين، معرباً عن تطلعه للعمل على الارتقاء بها وكذلك دفع وتيرة العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يحقق تطلعات البلدين. وكذا استمرار التنسيق وتقريب وجهات النظر بين البلدين في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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