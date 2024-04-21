خبير لوائح يفجر مفاجأة عن إيقاف القيد للزمالك 3 فترات.. تفاصيل

علق عامر العمايرة اللوائح عن أزمة الزمالك مع خالد بوطيب وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" الخلاصة الصح من العمايرة

الزمالك مطالب بدفع 2 مليون و450 ألف يورو محسوبة حتى 21 أبريل 2024 وفى حالة عدم السداد حتى فتح باب القيد سيتم إيقاف النادى 3 فترات لحين السداد أو عمل تسوية مع خالد بو طيب".

وكان بوطيب يرغب في بداية النزاع مع الزمالك الحصول على 3 ملايين يورو.

وتستند دعوى بوطيب ضد الزمالك على كون الفسخ قد أتى بدون وجه حق، ليصل إجمالي المبلغ الذي يطالب به إلى قرابة 3 ملايين يورو، وهي بقية قيمة عقده إلى جانب المستحقات المتأخرة.