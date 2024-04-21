طرائف نجم الزمالك يسخر من أزمة بطل دوري 2003 بين الأهلي وإنبي

علق طارق السيد نجم الزمالك السابق، على أزمة دوري الجمهورية 2003، وتتويج الأهلي بالبطولة بعد الخسارة أمام فريق إنبي برباعية مقابل 3 أهداف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم الأحد.

وكتب طارق السيد عبر حسابه علي فيسبوك "مواقف وظرائف الكرة المصرية احتفال إنبي والاهلى فى نفس اللحظة بالفوز ببطولة الجمهورية موليد 2003 ".

وشهدت مباراة الأهلي وإنبي في ختام منافسات بطولة دوري الجمهورية للشباب مواليد 2003، واقعة غريبة بعد احتفال لاعبي الفريقين بالتتويج باللقب عقب نهاية المباراة.

وحقق فريق إنبي مواليد 2003 الفوز على الأهلي بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، في ختام منافسات بطولة دوري الجمهورية، التي أقيمت على ملعب نادي إنبي.