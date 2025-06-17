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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد طلعت: حارس إنتر ميامي تألق أمام منتخب مصر وشيكابالا في نفس اليوم منذ 20 عاما

إنتر ميامي
إنتر ميامي
باسنتي ناجي

شارك الناقد الرياضي خالد طلعت منشوراً، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بشأن شيكابالا نجم الزمالك.

وكتب خالد طلعت: “مفارقة غريبة.. حارس إنتر ميامي تألق أمام منتخب مصر وشيكابالا في نفس اليوم 14 يونيو منذ 20 عاما”.

كان الناقد الرياضي عمرو الدردير وجه رسالة لـ نجم الزمالك شيكابالا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب الدردير: "صباح الخير على أفضل لاعب أنجبته الكرة المصرية".

وأكد الإعلامي محمد صبري، مقدم برنامج “زملكاوي” على قناة نادي الزمالك، أن محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم، يُعد واحدًا من أعظم رموز النادي عبر تاريخه، ويستحق كل الاحترام والتقدير.

الحرية الكاملة في تحديد موعد الاعتزال

وقال صبري  في حديثه على قناة نادي الزمالك: “إن شيكابالا يتمتع بالحرية الكاملة في اتخاذ قرار الاعتزال في الوقت الذي يراه مناسبًا”، مؤكدًا أن هذا القرار يعود له وحده دون أي تدخل من أحد. 

وأضاف: “شيكابالا هو ابن الزمالك الحقيقي، وأقول لكل من يتحدث عن موعد اعتزاله: ما شأنك؟! لا أحد يملك حق فرض قرار عليه”.

رمز داخل وخارج الملعب

وأوضح صبري أن قيمة شيكابالا تتجاوز حدود المستطيل الأخضر، مشيرًا إلى أن وجوده داخل غرفة الملابس وبين زملائه له تأثير كبير على روح الفريق. 

وشدد على أن شيكابالا يمثل قدوةً ومصدر إلهام للاعبين الشباب، كما أن شخصيته القيادية لها دور كبير في تعزيز الانضباط داخل النادي.

دعم مجلس إدارة الزمالك

وأشار صبري إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك يدعم شيكابالا بشكل كامل، ويمنحه الثقة والحرية في تقرير مستقبله، لافتًا إلى أن الإدارة تُقدّر جيدًا ما قدمه للنادي على مدار سنوات طويلة، سواء كلاعب أو قائد ملهم.

كلمة أخيرة للجماهير

واختتم صبري حديثه بدعوة الجماهير إلى احترام تاريخ شيكابالا، والامتناع عن التدخل في قراراته الشخصية، مؤكدًا أن من حق أسطورة مثل شيكابالا أن يُنهي مسيرته كما يشاء، وبالطريقة التي تليق باسمه وتاريخه.

انتر ميامي الاهلي خالد طلعت

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