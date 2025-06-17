خالد طلعت يشن هجوما على الغندور.. والسبب

هاجم الناقد الرياضي خالد طلعت، الإعلامي خالد الغندور بشأن منشور النادي الإسماعيلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب خالد طلعت: “أنا مش عارف خالد الغندور عايز يوصل بإيه من البوست ده ، وهل ده دليل مثلا على ضعف البطولة؟؟؟!!! الكلام ده من أكتر من 10 سنين والفرق كلها مستواها بيتغير.. حابب بس أقول للغندور إن الإسماعيلي كان بطل الدوري المصري في عام 2002 وتاني الدوري في 2018 (فوق الزمالك) والسنة دي كان المركز قبل الأخير وكان مفروض يهبط، واتحاد الشرطة كان رابع الدوري في 2010 وهبط في 2016".

وقال: “وحرس الحدود كان تالت الدوري في 2005 (فوق الزمالك) وهبط في 2016، وبتروجت كان رابع الدوري في 2014 وهبط في 2019، ومصر المقاصة كان تاني الدوري في 2017 (فوق الزمالك) وهبط في 2022، هل ده معناه إن الدوري بتاعنا بطولة ضعيفة؟؟!!”.

وأضاف: “وعلى فكرة منتخب مصر كان بطل أفريقيا 3 مرات متتالية 2006 و2008 و2010 وبعديها قعد 3 بطولات متتالية مش عارف يتأهل للبطولة أساسا 2012 و2013 و2015، هل ده معناه إنها بطولة ضعيفة؟؟!!”.

وتابع: "والزمالك كان بطل دوري أبطال أفريقيا 2002 وبعديها بسنتين بس في 2004 خرج من نفس البطولة من الدور الأول أمام فريق ضعيف هو الجيش الرواندي، خليك في الدوري وكاس مصر والكونفيدرالية يا كابتن خالد وسيب كاس العالم للأندية لناسها".

وفي إطار آخر، علق الإعلامي أحمد شوبير على إعلان عدد من لاعبي الإسماعيلي الرحيل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب شوبير: ''كلنا جاملنا النادي عن حب ولكن كفاية''.

وكان نادي الإسماعيلي أنهى موسمه الكروي بتغيرات كبيرة في صفوفه، بعدما انتهت علاقة 10 لاعبين بالفريق عقب انتهاء تعاقداتهم رسميًا مع "الدراويش" عقب مواجهة إنبي التي جمعت الفريقين في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس عاصمة مصر.

انتهت عقود خمسة لاعبين وهم:

البوركيني إيريك تراوري

هشام محمد

محمد نصر

عبد الله السعيد

عبد الله جمال

وأعلن 5 آخرين رحيلهم عن الفريق عقب نهاية العقود، وهم:

أحمد الشيخ

أحمد عادل عبد المنعم

محمد بيومي

محمد حسن

عماد حمدي

رحيل هذا العدد من اللاعبين يضع إدارة النادي أمام تحديات كبرى خلال فترة الانتقالات المقبلة لإعادة بناء الفريق وتعويض الغيابات.

وأنهى الإسماعيلي مشاركته في بطولة كأس عاصمة مصر بحصد المركز الثالث، بعد فوزه على إنبي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وبموجب هذا الفوز، يحصل الفريق على مكافأة مالية قدرها 2 مليون جنيه.

وجاءت نتائج الجوائز المالية في البطولة على النحو التالي: