الليلة.. الأمين العام لجامعة الدولة العربية في ضيافة أحمد موسى

في أول حوار له منذ اندلاع أحداث 7 أكتوبر والعدوان على غزة، يستضيف الإعلامي أحمد موسى، الأمين العام لجامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيط في حلقة اليوم من برنامج على مسئوليتي.



ويجيب أبو الغيط خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، في الثامنة مساء على شاشة صدى البلد عن العديد من الأسئلة التي تشغل الرأي العام العربي، ومنها:



هل تنفذ إسرائيل تهديداتها باجتياح رفح ؟ وكيف سيكون رد الفعل العربي ؟.

هل أحداث السابع من أكتوبر ستصل بالمنطقة إلى سيناريو أسوأ؟.



وهل تنزلق المنطقة إلى حرب شاملة بعد الهجمات المتبادلة بين إيران واسرائيل؟.



بعد إجهاض حصول فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة ..هل ما زالت أمريكا شريكا موثوقاً للعرب؟

هل مازالت المبادرة العربية للسلام صالحة كخيار استراتيچي؟.



وبعد 42 عاما على تحرير سيناء .. لماذا كانت رؤية الرئيس السادات المبكرة للحرب والسلام صحيحة ؟.