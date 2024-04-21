ضبط 103 أطنان سكر ودقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية من ضبط تاجر يقوم بتوريد ٢ طن ونصف قمح مستورد مخلوط علي إنه قمح محلي بهدف التربح والاستفادة من فرق أسعار التوريد وذلك بصومعة قويسنا .

وقال اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية ، أنه تم مصادرة المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة لإعمال شئونها.

وأكد المحافظ، انه تم ضبط ١٠١ طن ونصف سكر ودقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء ، ٢ طن نخالة خشنة ، ١٤٥ كرتونة دهان مجهولة المصدر ، ٥٠ كيلو سمك غير صالحة للإستهلاك الآدمي ، ١٠٠ اسطوانة بوتجاز .

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه محافظ المنوفية عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت التموينية والأسواق والمحلات العامة والمخابز على مدار ثلاثة أيام متتالية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

حيث أسفرت الحملات عن تحرير ٤١٤ محضر تمويني تنوعت ما بين ٢٥٨ محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و ١٥٦ مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر و بأزيد من السعر الرسمى .



ومن جانبه أشار المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين إلى أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها ٣ محاضر جنح بمركزى السادات وأشمون لحيازة طن ونصف دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بهدف تحقيق أرباح بطرق غير شرعية ، ومحضر جنح مركز أشمون ضد صاحب مخزن تعبئة مواد غذائية لتصرفه فى كمية ١٠٠ طن سكر بقصد البيع فى السوق السوداء بدون وجه حق ،فيما تم تحرير محضر جنح مركز تلا ضد محل أعلاف لحيازته ٢ طن نخالة خشنة بدون مستندات ومجهولة المصدر ، ومحضرين احدهما ضد صاحب مستودع بمنوف لحيازته ١٠٠ اسطوانة بوتجاز ، والآخر ضد صاحب محل اسماك بالباجور لحيازته ٥٠ كيلو سمك غير صالح للإستهلاك الأدمى ، كما تم تحرير محضر ضد صاحب محل للدهانات ببركة السبع لحيازته ١٤٥ كرتونة دهانات بدون مستندات ومجهولة المصدر .

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومحال بيع السلع ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري .