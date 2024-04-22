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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرارا لأعمال متابعة عملية توريد القمح بمراكز ومدن المحافظة

محافظ الغربية يتابع توريد القمح من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

اطمأن الدكتور طارق رحمي خلال  متابعته اليومية لعملية تسليم الأقماح  في أماكن تجميع وتخزين محصول القمح على تذليل كافة العقبات والتسليم في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية ،وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير وانتظام العمل داخل مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة.

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محافظ الغربية يفاجئ صوامع طنطا لمتابعة أعمال توريد القمح

وأجرى المحافظ اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر لمتابعة عملية توريد القمح بصوامع وشون المحافظة.

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محافظ الغربية يتابع الأعمال في كورنيش المحلة الجديد ومحور أم القرى.. صور

وشدد المحافظ على المرور الميداني الدوري من  اللجنة المركزية بمحافظة الغربية والمشكلة بقرار من الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لمتابعة بدء توريد القمح المحلى موسم 2024 بشون وصوامع محافظة الغربية.

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