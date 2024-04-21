محافظ الغربية يتابع الأعمال في كورنيش المحلة الجديد ومحور أم القرى.. صور

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بمتابعة الأعمال في إنشاء كورنيش المحلة الجديد للوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، حيث تفقد المحافظ كورنيش المحلة المقام على ترعة بحر شبين والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا وسيكون محورا مروريا داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، وكونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي مدينة المحلة الكبرى.

واستمرت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية بمحور طريق أم القرى الرابط بين كورنيش الغفران والطريق السريع الإسكندرية القاهرة الزراعي بطول 700م وعرض 18 م وأرصفة 1.5 من الجانبين، وتغطية الجنابية الأولى للقاصد الآخذة من جنابيه شبشير بطول 600 متر، والذي يعد محورا مروريا سيساهم في تحقيق السيولة المرورية في الطريق.

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