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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

اتحاد عمال مصر: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالفئات الأقل دخلا

صدى البلد

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا للفئات الأقل دخلا منذ توليه مسئولية البلاد ، مشيرا إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور دائما ما يأتي بناء على توجيهات الرئيس مما يعكس اهتمامه البالغ بالمواطن المصري .

وقال البدوي ، في اتصال هاتفي على قناة "إكسترا نيوز" ، إن توجيهات الرئيس السيسي فيما يخص دعم المواطن المصري لا تتضمن فقط رفع الحد الأدنى للأجور ولكن تشمل أيضا حزما اجتماعية وبعض الزيادات في الاستحقاقات لبعض الفئات التي تخدم المجتمع ومنهم العاملون في القطاع الطبي والتربية والتعليم.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وأضاف أن زيادة الحد الأدنى للأجور يعكس مدى انحياز الدولة للفئات الأقل دخلا خلال السنوات القليلة الماضية ، مؤكدا أن زيادة الحد الأدنى للأجور دائما ما يأتي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وغالبا ما تكون الزيادات كبيرة وسريعة.

وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر "أن العامين 2023 و 2024 شهدا زيادة في الحد الأدنى للأجور والذي يتماشى مع نسبة التضخم الموجودة مما يعكس مدى اهتمام الرئيس السيسي بالفئات الأقل دخلا"، مؤكدا أن زيادة الحد الأدنى يساهم بشكل كبير في الاستقرار وتوفير الراحة للعامل المصري مما يؤدي إلى تحسين كمية وجودة الإنتاج.

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