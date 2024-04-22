عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل من المحكمة في مقتل الإعلامية شيماء جمال .. تفاصيل

شيماء جمال
شيماء جمال

حجزت محكمة النقض، اليوم، الاثنين، الطعن المقدم من الطاعنين على حكم إعدامهم بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال لجلسة ٨ يوليو للحكم.

وأودعت نيابة النقض رأيها الاستشارى لهيئة المحكمة فى القضية المعروفة إعلاميا قتلة الإعلامية شيماء جمال والصادر حكم بالإعدام شنقا للمتهمين بالقضية. 

ورأت النيابة بقبول الطعن المقدم من المتهمين شكلا وعرض النيابة العامة للقضية وفى الموضوع برفض الطعن، وذلك لما انتهت إليه نيابة النقض الجنائى بمحكمة النقض فيما طلبته النيابة العامة بمذكرتها من اقرار حكم الاعدام بحق المتهمين . 

حكم بإعدام قتلة شيماء جمال

وحكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء، في وقت سابق بمعاقبة المتهمين أيمن عبد الفتاح حجاج، وحسين محمد الغرابلي، بالإعدام شنقًا فيما أسند إليهما في التهمتين الأولى والثالثة (القتل العمد).

صدر الحكم برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، وعضوية المستشارين عبد الحميد كامل وأحمد بهاء الدين سليم، وسكرتارية محمد هاشم وسعيد برغش.

وسبق وأن أمر النائب العام، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج (زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال) أضمر التخلص منها، بسبب تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به.

شيماء جمال محكمة النقض النائب العام الاعلامية شيماء جمال النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

التنمية المحلية: أبلكيشن جديد على التليفون المحمول للتقديم علي التصالح في مخالفات البناء

60 جنيهاً.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد موجة التراجع المستمرة

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

أسعار الذهب اليوم الإثنين 22 أبريل 2024.. وهذه قيمة عيار 21

ملابس عشرينات .. إلهام شاهين ببنطلون ضيق يثير الجدل بالسوشيال ميديا

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين

موضوعات متعلقة

بالفيديو..ننشر مرافعة النيابة العامة في قضية قتل طالب الدقهلية إيهاب اشرف

داخل المحكمة.. أول ظهور لأسرة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر.. فيديو

سب الخطيب.. اليوم أخر فرصة للمستشار مرتضى منصور قبل عقابه|تفاصيل

قرار عاجل ضد الداعية حازم شومان بتهمة التحريض على العنف.. تفاصيل

بقرار جمهوري.. تعيين 253 قاضيا رؤساء بمحكمة الاستئناف

ترشيحاتنا

لأول مرة منذ 9 أعوام.. إيرانيون يتوجهون إلى السعودية لأداء العمرة

الرئيس العراقي وأردوغان يؤكدان وجوب وقف العدوان على غزة ودعم الشعب الفلسطيني

إعلام عبري: الحرب بين إسرائيل وإيران دخلت حقبة جديدة وخطيرة

اعتداء على القيم الأسرية.. قرار عاجل من النقض ضد شيري هانم وابنتها

27 مايو الحكم على مدير الأعمال السابق للموسيقار حلمي بكر

بعد موافقة النواب .. اعرف رسوم إنشاء شركات تأمين أجنبية في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة وجود بطيخ مسرطن بالأسواق.. الزراعة ترد.. ونقيب الفلاحين: لا تشتروه الآن

ملابس تكشف رشاقتها.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا| شاهد

سلامة الغذاء تكشف أسباب اصفرار الثوم المخزن

فستان أنيق .. ابنة هبة مجدي تشعل السوشيال ميديا بجمالها

فيديو

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

متشتريش دلوقتي| الغرف التجارية تؤكد انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في هذا الموعد

لمدة أسبوع .. سر مقاطعة البورسعيدية للأسماك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

اﻟﻤﺰﻳﺪ