العناني: محفظة الإقراض بالبنك المصري لتنمية الصادرات العام الماضي 52 مليار جنيه

قال يحيي العناني نائب رئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك المصري لتنمية الصادرات E Bank، أن البنك يستهدف من رعايته لمؤتمر المثلث الذهبي تعريف المستثمرين والشركات الصناعية سواء صغيرة أو متوسطة أو كبيرة بالخدمات والبرامج والمنتجات الجديدة لباقة من طرق التمويل لدعم وتنمية المصدرين.

وأشار خلال مؤتمر صحفي إلى أن محفظة الاقراض بالبنك المصري لتنمية الصادرات بلغت العام الماضي 52 مليار جنيه، مؤكدا أن البنك وعلى مدار 40 عاما منذ تأسيسه يسعى ليكون شريك المصدر، والأمثل لعملائه من القطاعات التصديرية المختلفة بهدف إحداث التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مؤتمر المثلث الذهبي بحضور الشريك الاستراتيجي للمؤتمر شركة جي في للتنمية العمرانية المطور العام لمشروع مدينة طربول ، والراعي البلاتيني الحصري للمؤتمر البنك المصري لتنمية الصادرات .