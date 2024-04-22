رجال الأعمال: تنظيم مؤتمر موسع للصناعة يأتي ايمانا بدور الصناعة الوطنية وتأثيرها القومي

أكد الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال، أن انعقاد المؤتمر الصحفي للإعلان عن مؤتمر المثلث الذهبي هدفه أن يكون الشريك الاعلامي على رأس الحضور والاداة الاولى لإيصال صوت مجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن المؤتمر يضم كافة ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر والذين يمثلون قوة مؤثرة للجمعية داخل المجتمع والحكومة بالإضافة إلى جانب إثراء المؤتمر بالآراء والتوصيات التي تدعم نمو اقتصادي مستدام وبيئة أعمال أكثر تنافسية لجذب الاستثمارات.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن تنظيم مؤتمر موسع للصناعة يأتي ايماناً بدور الصناعة الوطنية وتأثيرها القومي والحيوي على إقتصاد أكثر صموداً وقوة حيث أن الدول الإقتصادية الكبرى هي من لديها قاعدة صناعية وتعتمد في قوتها على الصناعة، مضيفاً أن "مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية تنظر بإهتمام بالغ للاقتصاد المصري وقطاعه الخاص وصناعه وبالتالي يمثل تركيبة المشاركين في هذا المؤتمر رسالة قوية للعالم للاطلاع على رؤية وفكر القطاع الخاص المصري لتحقيق النمو الاقتصادي ولذلك وجهنا الدعوة للسفارات الاجنبية لمشاركة السفراء الأجانب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مؤتمر المثلث الذهبي بحضور الشريك الاستراتيجي للمؤتمر شركة جي في للتنمية العمرانية المطور العام لمشروع مدينة طربول ، والراعي البلاتيني الحصري للمؤتمر البنك المصري لتنمية الصادرات .

