الزراعة: لجان متخصصة لمتابعة العمل في حقول إنتاج تقاوي المحاصيل الإستراتيجية

شكلت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بوزارة الزراعة عدة لجان لمتابعة العمل في حقول تقاوى المحاصيل الاستراتيجية المتعاقد عليها لانتاج تقاوي الاكثار للجهات الحكومية والشركات ومتابعة التقدير المبدئي لمحصول القمح والحصاد لحقول اكثار تقاوي القمح بجميع محافظات الجمهورية، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة تقاوي المحاصيل الاستراتيجية وتكثيف الزيارات الميدانية والتواجد فى مواقع العمل.



وقال الدكتور أحمد عضام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، إن هناك عدة لجان على مستوى الجمهورية قامت بالمرور على حقول إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية لتقاوى الاكثار للجهات الحكومية والشركات، لعمل التقدير المبدئي لمحصولي القمح والفول البلدى المتعاقد عليها لانتاج تقاوي الإكثار، وتقديم الدعم والتوصيات الفنيه للفلاح وكذلك الاطمئنان على تقاوى اصناف القطن التى يتم تجهيزها لوجه بحري وكذلك تقاوى الأرز والذرة الشامية.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، إلى أن العمل سوف يتواصل خلال الفترة القادمة على نفس الوتيرة لتحقيق الصالح العام.

وأضاف عضام أن لجان المتابعة والمرور سوف تستمر على مستوى الجمهورية لمتابعة حقول الإكثار وانتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية وإزالة أي معوقات تعرقل سير العمل وحلها فورا تنفيذا لتوجهيات وزير الزراعة في هذا الشأن.