إحالة المتهم الأول في قتـ.ل الطفـ.لين إسلام ورحيم بالشرقية إلى فضيلة المفتي

قررت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، إحالة أوراق أب الي فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام شنقا، وحددت جلسة الثالث من شهر مايو المقبل للنطق بالحكم، وتأجيل محاكمة نجله المتهم في القضية لذات الجلسة للنطق بالحكم؛ لإدانتهما بقتل الطفلين " إسلام" وشقيقه" رحيم" والتخلص منهما بمياه ترعة الإسماعيلية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد ورود بلاغا بالعثور على جثة الطفلين "رحيم ال ح" 6 سنوات، وشقيقه "إسلام ال ح" 5 سنوات، في حالة تحلل بمياه ترعة الإسماعيلية أمام كفر أبو نجم بمركز أبو حماد وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى القرين المركزى والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية أن الطفلين متغيبان عن منزل أسرتهما بدائرة مركز بلبيس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.



وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة كلا من "محمد ص م " ونجله خالد مقيمان بالشارع المقابل لأسرة الطفلين المجنى عليهما، وتبين أن المتهم الأول استدرج الطفلين وضربهما ووضع الجثتين في جوال بلاستيكي وساعده نجله في نقل الجثتين على موتوسيكل وإلقائهما في مياه ترعة الإسماعيلية أمام قرية الطحاوية وجرفهم التيار لمكان العثور عليهما.

وتم ضبط المتهمين، وتحرر عن الواقعة المحضر 5339 إداري مركز بلبيس لسنة 2023، وبالعرض على النيابة العامة قررت احالة المتهمين الي محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة التحقيقات والتي أصدرت حكمها المتقدم.