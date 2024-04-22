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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يفتتح مركز تراخيص المحال بحي شرق شبرا الخيمة

جانب من الإفتتاح
جانب من الإفتتاح

افتتح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة وفقا لقانون المحال العامة الموحد بحي شرق شبرا الخيمة.
ويقام المركز  على مساحة 150 م2 وتم ربطه إلكترونياً بشبكة المعلومات وبرنامج تراخيص المحال العامة المصمم بمعرفة وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية المحلية، بعد تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية، والذي بموجبه أصبحت جميع المحال العامة ملزمة بإصدار تراخيص عمل بهدف توفيق أوضاع المحال غير المرخصة، ودمجها في الإقتصاد الرسمي للدولة .
وعقب الافتتاح تابع الهجان سير العمل فيما يخص تلقي طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحلات التجارية وكافة أنواع الأنشطة المتعددة، والمركز  مزود بعدد8 شبابيك لخدمة المواطنين في مجالات استقبال رخص المحلات والتراخيص المرتبطة بها.
وتفقد الهجان أقسام المركز خلال تلقي الخدمات للمواطنين، وحرص على التواصل مع عدد من المواطنين للتعرف على آرائهم في المركز الجديد و أداء العاملين بالمركز، حيث أعرب المواطنون عن فخرهم بالمركز والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية وسوف يساهم في سرعة وسهولة الخدمة. 
وطالب المحافظ بضرورة الاستمرار في تطوير مستوى الأداء داخل المركز، كما أشاد بجهود العاملين داخله، وسرعة تقديم الخدمة للمواطنين ودقتها، موضحا أنه تم عمل منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحلات فى جميع مدن وأحياء المحافظة.
وأكد محافظ القليوبية أن المركز مميكن بنسبة 100%، ويضم أكفأ العناصر الشبابية المدربة ، وتم اختيارهم وفقاً لأسس وشروط معينة تضمن توفير بيئة عمل مميزة وناجحة، كما تم تصميمه بأفضل نظام بما يحقق سهولة تلقي الخدمات للمواطنين، لافتا إلى أنه تم تدريب العاملين بالمركز على أهمية الدقة في العمل وميكنة البيانات الخاصة برخص المحال والابتعاد عن الطرق النمطية والحفاظ على روح التعاون والمحبة بين العاملين بالمركز لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين . 
وأشار إلى أن افتتاح المركز الجديد يأتى في إطار حرص المحافظة على تقديم خدمات متميزة للمواطنين، وتوفير بيئة مناسبة لإنجاز المعاملات الحكومية بسهولة ويسر، وذلك من خلال دمج جميع الخدمات في مكان واحد، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين .
ويتضمن المركز الجديد جميع الخدمات المتعلقة بترخيص المحال، مثل استخراج تراخيص جديدة وتجديد تراخيص قائمة وتعديل تراخيص ونقل تراخيص وإصدار شهادات صلاحية، كما يضم المركز الجديد صالة انتظار مريحة، ونظامًا إلكترونياً لتقديم الخدمات، وفريقاً من الموظفين المدربين على تقديم أفضل خدمة للمواطنين .
كما دعا الهجان المواطنين إلى الاستفادة من خدمات المركز الجديد، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المحافظة للمواطنين مشددا  على ضرورة تقديم التسهيلات للمواطن وسرعة تقديم الخدمة، مشيدا بالمستوى المتطور لنظم التشغيل وتقديم الخدمات بالمركز .

القليوبية تراخيص المحلات التجارية تطبيق قانون المحال العامة محافظ القليوبية وزارة التنمية المحلية

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