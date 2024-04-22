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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تحقق في واقعة إطلاق نار أمام مدرسة بالبساتين

الطلقات النارية
الطلقات النارية

تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في واقعة مدرسة البساتين، والتي قام خلالها والد أحد الطلاب بإطلاق النار من طبنجة صوت للهروب من الأهالي بعد مشاجرة بين نجله وطالب زميله بالمدرسة.

النيابة تحقق في إطلاق نار أمام مدرسة في البساتين

واستمعت النيابة إلى أقوال المهندس المتهم بإطلاق أعيرة نارية أثناء مشاجرة نجله مع طالب زميل له أمام المدرسة في نطاق دائرة قسم البساتين، حيث قام بإطلاق النيران لإبعاد الأهالي المتجمعين ثم فر هاربا بالسلاح.

وكشفت أجهزة مديرية أمن القاهرة ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن واقعة إطلاق أعيرة نارية خلال مشاجرة أمام إحدى المدارس الخاصة بدائرة قسم البساتين بالقاهرة .

كانت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة قد رصدت ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن واقعة إطلاق أعيرة نارية خلال مشاجرة أمام إحدى المدارس الخاصة بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 21 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة أمام إحدى المدارس كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين عقب إنتهاء اليوم الدراسى بين (طالبين) قام على إثرها والد أحدهما بالإستعانة بصديق له والتعدى بالضرب على الطالب الآخر وإحداث إصابته بكدمات وسحجات متفرقة .

ولدى تجمع الأمن الإدارى وعدد من الأهالى قام والد الطالب المذكور بإطلاق ثلاثة أعيرة من طبنجة صوت كانت بحوزته ولاذ بالفرار، وتمكن الأمن الإدارى من التحفظ على صديقه وسلاح أبيض وفوارغ الطلقات.

وأثناء الفحص حضر مرتكب الواقعة وأرشد عن طبنجة الصوت المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البساتين مديرية أمن القاهرة قسم البساتين مدرسة البساتين النيابة العامة

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