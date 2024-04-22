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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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"أعمال المباني في علوم الهندسة لأبي الوفاء البوزجاني" محاضرة بمكتبة الإسكندرية.. غدًا

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي، غدا الثلاثاء محاضرة بعنوان: أعمال المباني في علوم الهندسة لأبي الوفاء البوزجاني، وتقام المحاضرة من الساعة 4.00 إلى 6.00 مساءً، بمركز المؤتمرات، قاعة الوفود مكتبة الإسكندرية.

يلقي المحاضرة الدكتور إبراهيم معروف، أستاذ تاريخ ونظريات الهندسة المعمارية بكلية الهندسة – جامعة الإسكندرية.

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وتتناول المحاضرة جهود عالم الرياضيات والهندسة أبوالوفاء البوزجاني الذي برز بمؤلفاته التي اختط فيها من العلوم الهندسية ما انتفع به في أعمال البناء حتى أصبح من اوائل واضعي القواعد الهندسية لأعمال المباني بالعديد من مفرداتها وبنودها خاصة في مؤلفه "ما يحتاج إليه الصانعُ من أعمال الهندسة"، الذي يعد من الكتب النادرة في مجال الهندسة والرياضيات التطبيقية في الحضارة الإسلامية.

وتلقى المحاضرة نظرة على تلك المؤلفات وكيف استطاعت أن تقدم حلولا لبعض المعضلات التنفيذية لا زلنا نحتاج لبعضها في عصرنا الحالي، كما تربط المحاضرة بين افكار البوزجانى والتقاليد البنائية والنماذج المبنية في زمنه وما تبعه من عصور.

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