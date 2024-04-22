ميناء الإسكندرية: تداول 2370 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة

انتظمت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامه لميناء الإسكندرية خلال الـ24 ساعة الماضية حيث تم دخول وخروج عدد 31 سفينه في 24 ساعة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجرى حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 39 سفينة أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

أشارت هيئة الميناء في بيان، إلى تداول 2370 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الصادرة والواردة حيث شكلت نسبة الحاويات الصادر 44% تقريبا من إجمالي الحاويات المتداولة عن تلك الفترة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 135 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.