نصر سالم: 26 مليار دولار إغراء من أمريكا لإسرائيل لمنع إشعال المنطقة

كشف اللواء نصر سالم المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، مشيرا إلى أن 26 مليار دولار إغراء ومكافأة من الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل لمنع الحرب وتوليع منطقة الشرق الأوسط.



وأضاف اللواء نصر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الرد الإيراني تمثيلية وبعدها إسرائيل بنفس الطريقة، ولم يتم ضرب أي أهداف رئيسية، وفي حال ضرب أهداف رئيسية في إيران أمريكا ستدخل الحرب مع إسرائيل ضد إيران.



وأكد اللواء نصر سالم المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تخفيض درجة الحرارة بين الجانبين، لافتا إلى أن هناك مساواة لتفادي التصعيد مع إيران والسماح لإسرائيل بدخول رفح ولكن بشروط، نتنياهو يرفع شعار أنا ومن بعدي الطوفان.

