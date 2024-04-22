فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية

أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، تقدم دولة فلسطين بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن، وذلك في ضوء إستمرار جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتصاعد العدوان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، واستخدام الولايات المتحدة الأمريكية للفيتو في مجلس الأمن ضد حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقال السفير العكلوك، في تصريح له اليوم الإثنين، إن دولة فلسطين تقدمت بطلب لعقد الاجتماع لبحث التطورات المذكورة أنفا، وكذلك من أجل الإستماع إلى إحاطة معمقة من المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز.