بدء الاجتماع التشاوري بين تونس والجزائر وليبيا

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الإثنين 22 أبريل 2024، بدء الاجتماع التشاوري الثلاثي بين تونس والجزائر وليبيا.

ويشارك في الاجتماع التشاوري، الذي يستضيفه قصر قرطاج، الرئيس التونسي قيس سعيد، ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان سابق، إنه "بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يحضر الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والرئيس محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا، زيارة إلى تونس يوم الإثنين 22 أبريل 2024، للمشاركة في الاجتماع التشاوري الأوّل بين قادة البلدان الشقيقة الثلاثة".