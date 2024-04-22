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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناشئو الزمالك يفوزون على سيراميكا كيلوبترا في بطولة الجمهورية

صدى البلد

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009، على سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على ملعب الأخير، ضمن الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الجمهورية للناشئين.

وسجل هدف الزمالك، أحمد إبراهيم، وظهر لاعبو الفريق بمستوى فني مميز خلال المباراة، وسيطروا على مجريات اللقاء في معظم الأوقات على مدار الشوطين، وصنعوا فرصا عديدة استطاعوا من خلالها تسجيل هدف الفوز، بخلاف إهدار بعض الفرص المحققة.

يقود فريق الزمالك 2009،إسلام عادل المأمور مديراً فنياً، وإسماعيل نوح آدم مدرباً مساعداً، ووليد عبد الكريم مدرباً لحراس المرمى، وحسن شعير طبيباً، وأشرف محمود إصابات وتأهيل، ونبيل أحمد محمود إدارياً، يوسف سيد مسؤولاً للمهمات.

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