انجد نفسك.. الإسعافات الأولية للحروق الكبيرة

يرغب البعض في معرفة علاج الحروق الكبيرة حيث أنها تسبب تشوه كبير بالجلد.

ويجب معرفة الإسعافات الأولية لعلاج الحروق الكبيرة حتى نتمكن من خفض المخاطر والاصابات المزمنة التي تحدث للمصاب.



ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك يجب معرفه الاسعافات الاوليه لعلاج الحروق وتطبيقها حتى وصول مساعدة الطوارئ:

ساعد في حماية المصاب بالحروق من تفاقم أضرار الإصابة وإذا أمكنك فعل ذلك بأمان، فتأكد من عدم ملامسة من تساعده لمصدر الحروق.

وفي حالات الحروق الكهربائية، تأكد من فصل مصدر الكهرباء قبل التعامل مع المصاب بالحروق. ولا تحاول خلع الملابس الملتصقة بالجلد المحترق.



تأكد من أن الشخص المصاب ما يزال يتنفس وإذا تطلب الأمر، فابدأ إعطاءه أنفاسًا لإنقاذه إذا كنت تعرف كيفية ذلك.



اخلع المجوهرات والأحزمة والأغراض الأخرى الضيقة وخاصة عن المنطقة المحترقة والرقبة وفسريعًا ما تتورم المناطق المحترقة.



غطِّ موضع الحرق واستخدم في ذلك شاشًا أو قطعة قماش نظيفة، واحرص على أن تكون التغطية غير مُحكمة.



ارفع المنطقة المحترقة وارفع منطقة الجرح فوق مستوى القلب، إن أمكن وتحقق من ظهور أي مؤشرات للصدمة.

وتشمل مؤشرات ذلك وأعراضه برودة الجلد ورطوبته وضعف النبض والتنفس.