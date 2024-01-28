أخبار التوك شو..شكري: الاعتداءات الإسرائيلية بغزة سبب ما يشهده البحر الأحمر..و"الذهب" تفجر مفاجأة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات، مثل أسعار الذهب والأرصاد وغيرها، ونرصد لكم أبرزها في التقرير التالي:

قدمت الإعلامية لميس سلامة، خلال برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 28-1-2024.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4400 جنيه للجرام.

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم لميس سلامة ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأحد 28-1-2024، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية .

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أنه ناقش مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال اجتماعهما اليوم بالقاهرة، التطورات الأخيرة في البحر الأحمر واليمن وتداعياتها على أمن المنطقة وحرية الملاحة في المنطقة.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم متوقع استمرار تأثر البلاد بـ المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، مما يؤدي لوجود انخفاض في درجات وفرص لسقوط أمطار، بجانب تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية منخفضة في درجات حرارتها.

أكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرفة التجارية، أن الطلب على شراء الذهب خلال هذه الفترة مرتفع، وأن الشعبة لا تنصح المواطنين بالشراء أو عدم الشراء.

وأضاف رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرفة التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن كل مواطن حر في قراره لأن هذا قرار شخصي، وأن الشعبة ليس لديها أي نصائح للمواطنين.

قال الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن المحاصيل الزراعية الموجودة حاليًا قادرة على تحمل انخفاض الحرارة، ولكن لحد معين إذا قلت عنه درجات الحرارة تتأثر المحاصيل سلبيًا، موضحًا أن نهاية هذا الأسبوع متوقع أن تصل درجات الحرارة لأقل من 6 درجات مئوية.

عرض برنامج "صباح جديد"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "الطريق نحو لقب "الكان".. المنتخب المصري جاهز لترويض فهود الكونغو" سعيا وراء تعويض العروض الضعيفة في مباريات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن استمرار الأزمة في غزة يضع المجتمع الدولي أمام مفترق طرق جوهري، فإما أن تستمر هذه الممارسات الإسرائيلية دون ردع والسماح للحكومة الإسرائيلية بضرب عرض الحائط بكل الحقوق والواجبات الإنسانية التي يفرضها القانون الدولي.

قال فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إنه تم بحث اليوم عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك مع سامح شكري وزير الخارجية المصري.

قال الموسيقار هاني شنودة الموسيقار، إن الحالة الإنسانية في مسلسل "حالة خاصة "، واستخدام أغاني "فرقة المصريين" شجعته على عمل الموسيقى التصويرية له، مؤكداً أنه تلقى ردود أفعال كثيرة من أهالي حالات توحد، وتهنئة على مسلسل "حالة خاصة".