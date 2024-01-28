وزير الخارجية السعودي: نطالب إسرائيل بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني

قال فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إنه تم بحث اليوم عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك مع سامح شكري وزير الخارجية المصري.

تطلع المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر

وأضاف فيصل بن فرحان خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، أنه يؤكد تطلع المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، وإستمرار التعاون و التنسيق مع مصر في كافة المجالات.



وتوجه وزير الخارجية السعودي بالشكر لسامح شكري على حسن ضيافة مصر، و على التنسيق الوطيد الذي يتم بين البلدين بإستمرار، لافتاً إلى أنه يطالب بإلتزام إسرائيل بالتقيد بالقانون الدولي الإنساني.