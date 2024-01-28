تحرك جديد في سعر الذهب بمصر الآن

سجل سعر الأونصة العالمية انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي في ظل استمرار عدم اليقين المتعلق بمستقبل الفائدة الأمريكية بعد صدور عدد من البيانات الأمريكية التي تدل على استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي على الرغم من تراجع معدلات التضخم.

انخفض سعر الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.5% ليسجل أدنى مستوى عند 2009 دولار للأونصة ويغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2018 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد انخفاض الذهب الأسبوع السابق بنسبة 1%.



سعر الذهب عالميا

يترقب سوق الذهب العالمي أول اجتماع للفيدرالي الأمريكي في 2024، و تشير التوقعات إلى إن انخفاض التضخم إلى أقل من 3% يمنح الاحتياطي الفيدرالي مجالاً لخفض أسعار الفائدة، ولكن مع إظهار الاقتصاد الأمريكي مرونة قوية فإن تهديد التضخم لم ينحسر بعد.

من جهة أخرى استفاد الدولار الأمريكي من هذه الأوضاع ليرتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.3% مسجلا ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي ليساهم في دفع أسعار الذهب إلى الهبوط بسبب العلاقة العكسية التي تربط بينهما.



وفي مصر تشهد أسعار الذهب حالة من الهدؤء مع ايقاف التسعير، ولكن سنستعرض الاسعار الاسترشادية لجميع الاعيرة الذهبية.



سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بيع 3,236 شراء 3,279

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 3,775 شراء 3,825

سعر الذهب عيار 22

أسعار الذهب عيار 22 اليوم بيع 3,955 شراء 4,007

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل بيع 4,314 شراء 4,371

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 30,200 شراء 30,600

سعر الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371 أسعار الذهب عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007 أسعار الذهب عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825 أسعار الذهب عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279 أسعار الذهب عيار 14 بيع 2,517 شراء 2,550 أسعار الذهب عيار 12 بيع 2,157 شراء 2,186 الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 30,200 شراء 30,600 الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429

نفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية ما أثير من شائعات تشير إلى قيام الجهات الأمنية بتحرير محاضر لمحلات الذهب بسبب ارتفاع الأسعار.

وأكدت الشعبة، فى بيان لها، أنه لم ترد لها أي شكوى من أي تاجر تؤكد وجود واقعة واحدة حقيقية بهذا المعنى.

وأهابت الشعبة بجموع التجار والمستهلكين عدم الانسياق وراء الشائعات وترديدها ونشرها لاجتناب حدوث اضطرابات في عمليات البيع والشراء بسوق الذهب، نظرا لما يشكله هذا السوق من أهمية كبرى للمواطن وللاقتصاد القومي.