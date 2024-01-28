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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

السوق فيه شوشرة!| تحذير شديد من شراء الذهب الفترة القادمة.. والأسعار مفاجأة

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

تشهد مصر ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب ويتسأل الكثير عن تحركاته في السوق الفترة المقبلة، هل يسجل مزيد من الارتفاعات أم سينخفض، وذلك بعد أن سجل قفزات كبيرة وجنونية في الأسواق.

الذهب 

تحذير من الشراء الذهب

وعن مصير أسعار الذهب، قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، “محدش يعرف”، معتبرا أن سعر الذهب الآن مبالغ فيه بشكل كبير.

ولكنه حذر من شراء الذهب الفترة الحالية، نتيجة أن أسعاره مبالغ فيها بسبب الإقبال المتزايد على شراء الذهب، منوها بأن هناك صفحات على السوشيال ميديا تحث المواطنين على شراء الذهب لتحقيق مكسب كبير، مما دفع المواطنين إلى وضع ما معهم من سيولة مالية في الذهب.

كما وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة تحذيرية إلى راغبي شراء الذهب خلال الوقت الحالي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن سوق الذهب في مصر يشهد حالة من عدم الاستقرار بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية بشكل كبير، معقبًا: السوق فيه شوشرة.

وأوضح نجيب ـ أن ارتفاع سعر الدولار أثر بشكل كبير على سعر الذهب والسوق المحلية، إضافة إلى تراجع المعروض من الذهب، مشيرًا إلى أن الطلب حاليًا متوسط.

العرض والطلب

وأضاف أن من يحدد سعر الذهب في مصر هو السوق، متابعًا: السوق والعرض والطلب، مش شخص معين، مفيش شخص يقدر يقول أنا هبيع بكذا والباقي يمشي وراه.

وأشار إلى أن أسعار الذهب الحالية في السوق المصرية مرتفعة، موضحًا: لكن هذا سعر السوق اللي بيتحدد بناء على العرض والطلب.

وأرجع أمير رزق عضو شعبة الذهب أسباب الزيادة في سعر الذهب خلال الفترة المقبلة إلى زيادة الطلب عليه، فضلًا عن وجود سوق موازية للدولار يساهم في رفع سعر الذهب في مصر، متوقعًا ارتفاع أسعار الذهب بسبب زيادة الطلب على المادة الخام للمعدن النفيس بشكل كبير داخل مصر.

وكانت أكدت شعبة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية أن أسعار الذهب الحالية المتداولة بالأسواق غير حقيقية، ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن سعر الذهب الذي يجب أن يكون عليه في الحقيقة، والتي جاءت بسبب تدافع المواطنين لشراء الذهب.

وناشدت الشعبة في بيان لها الخميس الماضي، المواطنين بتوخي الحذر في عمليات شراء الذهب في التوقيت الحالي، والتي تشهد عمليات مضاربة خارجة عن قواعد السوق.

وحذرت شعبة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية من الانسياق وراء الشائعات وما يتم تداوله عبر مواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها قد تؤدي إلى خسائر كبيرة للمواطنين.

أسعار الذهب اليوم :

  • عيار 24 يسجل 4400 جنيه.
  • عيار 21 يسجل 3855 جنيها.
  • وعيار 18 يسجل 3300 جنيه.
  • عيار 14 يسجل 2567 جنيها.
  • وسجل الجنيه الذهب 30800 جنيه.
الذهب 
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