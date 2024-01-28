1000 جنيه دفعة واحدة|من يحدد سعر الذهب في مصر بعد القفزة الأخيرة؟

سعر الذهب في مصر، آخر تحديث محل اهتمام الكثير والذي يبحث عنها الآلاف يوميا، والتي شهدت ارتفاعا غير مسبوق لتسجل أعلى مستويات في تاريخها محليًا عند أخر تسعير الأربعاء 24 يناير ، الأمر الذي أجبر المنصات المختلفة على وقف تحديث الأسعار لحين ضبط السوق ، نظرا لأن الأسعار المتداولة لا تعبر عن السعر الحقيقي للمعدن حاليًا.

آخر أسعار الذهب

ووفقا لأخر تحديث قبل وقف الإعلان عن أسعار الذهب، تحرّك المعدن في محلات الصاغة وتخطى سعر الجرام عيار 24 ، 4500 جنيه بالمصنعية ليقارب 5000 جنيه لأول مرة في تاريخه على بعض المشغولات الذهبية، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب.

وتحرّك سعر جرام الذهب عيار 21 حينها إلى ما يزيد على 3850 جنيها بدون مصنعية على المشغولات، بعد 2850 جنيها يوم 7 يناير الجاري، ليقفز الجرام ينحو 1000 جنيه خلال أيام من يوم 7 يناير حتى 24 يناير.

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21

قفز سعر الجرام من عيار 21 الذي يُفضله الكثير عند شراء المشغولات بكافة أنواعها من محلات الصاغة ليسجل نحو 4000 جنيه أو يزيد بالمصنعية ، وفقا لأخر تحديث الأربعاء الماضي.

أسعار الذهب

ووصل سعر الذهب الى أعلى قمة في تاريخه محليًا، وسجل سعر الجرام الأشهر عند شراء المشغولات الذهبية وهو عيار 21 إلى أكثر من 3855 جنيهًا رسميًا لأول مرة وسجّل الجنيه نحو 30840 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وتحرّك سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 18 ليبدأ الجرام اليوم من 3304 جنيهات بعد 3278.5 جنيه وهو أخر تسعير قبل وقت التحديث، وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء بعض أنواع المشغولات عند الزواج.

ويهتم الكثير بالبحث عن أسعار الذهب خاصة سعر عيار 18 اليوم، بدون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، وبالمصنعية ويُعد من الأعيرة الشهيرة جدًا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج، خاصة "الدبل والخواتم والغوايش" وغيرها.

سعر الذهب اليوم في مصر

كما شهد سعر الجنيه الذهب في مصر، قفزة جنونية وهو الذي يُقبل عليه الكثير من أجل الاستثمار، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

وسجّل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، حركة ليبدأ من نحو 30840 جنيه للشراء بعد 29800 جنيه للشراء بفارق نحو 1000 جنيه .

سعر الذهب مباشر

وفي هذا التقرير يقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير من حين لآخر على مدار اليوم:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت في مصر: 4405 جنيهًات.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاحد : 3855 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأحد : 3304 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد عيار 14 للشراء: 2570 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد عيار 24 للبيع: 30440 جنيها، والشراء 30840 جنيها.

الذهب

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

عند شراء المشغولات يهتم الراغبون في الشراء بالتعرف على سعر مصنعية الذهب، خاصة مصنعية عيار 21، يكون بنسبة كبيرة بدءًا من 80 وحتى 150 جنيهًا، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية.

من يتحكم في أسعار الذهب؟

علق إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، على الارتفاع الكبير في أسعار الذهب في مصر ووصول عيار 21 إلى 3855 جنيه، مشيرًا إلى أن تحديد سعر الذهب مرتبط بالعرض والطلب.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية، إنه يوجد أزمة فيما يتعلق بقواعد العرض والطلب، حيث أن الأمر لا علاقة بسعر الذهب العالمي، وهناك فكر استثمار مختلف، حيث لا يوجد وعي استثماري عند عملية الشراء، وللأسف المواطنين يجرون عمليات الشراء عند "اعلى نقطة".

وذكر إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن عوامل العرض والطلب هي من تحدد تقييم أسعار الذهب في السوق المصري.

سر الارتفاع الجنوني

من جانبه قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب عبر الإنترنت إلى أن توجه الدولة الحالي يعتمد على توفير الدولار للسلع الأساسية، ولذلك توقف استيراد الذهب من الخارج، ولهذا الذهب الموجود بالسوق محدود، والطلب عليه كبير جدًا، وبسبب هذا الأسعار مرتفعة، لأن عامل العرض والطلب مؤثر، ويتحكم في الأسعار.

ولفت "إمبابي"، خلال مداخلة تليفزيونية إلى أنه لا ينصح بشراء الذهب في ظل الارتفاعات المخفية الحالية، مناشدًا المواطنين بعدم المضاربة في الذهب، واستخدامه في الادخار فقط والزينة وليس المضاربة، لأن هذا يضر بالسوق.