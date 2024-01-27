عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

الذهب
الذهب

يبحث الكثير عن آخر أسعار الذهب في مصر، والتي شهدت ارتفاعا غير مسبوق لتسجل أعلى مستويات في تاريخها محليًا عند أخر تسعير أمس الأول، الأمر الذي أجبر المنصات المختلفة على وقف تحديث الأسعار لحين ضبط السوق ، نظرا لأن الأسعار المتداولة لا تعبر عن السعر الحقيقي للمعدن حاليًا.

ووفقا لأخر تحديث قبل وقف الإعلان عن أسعار الذهب، تحرّك المعدن في محلات الصاغة وتخطى سعر الجرام عيار 24 ، 4500 جنيه بالمصنعية ليقارب 5000 جنيه لأول مرة في تاريخه على بعض المشغولات الذهبية، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب.

حلول برلمانية وتوقعات اقتصادية.. موعد انخفاض سعر الذهب في مصر

أوقفوا الشراء فورا| جرام الذهب يقفز 1000 جنيه لهذا السبب

أسعار الذهب في مصر اليوم تصدم السوق.. ارتفاع ثمن جرام عيار 21

صدمة جديدة لتجار الذهب في السوق.. تفاصيل

وتحرّك سعر جرام الذهب عيار 21 إلى ما يزيد على 3850 جنيها بدون مصنعية على المشغولات، بعد 2850 جنيها يوم 7 يناير الجاري، ليقفز الجرام ينحو 1000 جنيه خلال أيام.

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 

قفز سعر الجرام من عيار 21 الذي يُفضله الكثير عند شراء المشغولات بكافة أنواعها من محلات الصاغة ليسجل نحو 4000 جنيه أو يزيد بالمصنعية.

أسعار الذهب

وكان قد   سعر الذهب الى أعلى قمة في تاريخه محليًا، ووصل سعر الجرام الأشهر عند شراء المشغولات الذهبية وهو عيار 21 إلى أكثر من 3855 جنيهًا رسميًا لأول مرة وسجّل الجنيه نحو 30840 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

وتحرّك  سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 18 ليبدأ الجرام اليوم من 3304 جنيهات بعد 3278.5 جنيه وهو أخر تسعير قبل وقت التحديث، وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء بعض أنواع المشغولات عند الزواج.

ويهتم الكثير بالبحث عن أسعار الذهب خاصة سعر عيار 18 اليوم، بدون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، وبالمصنعية ويُعد من الأعيرة الشهيرة جدًا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج، خاصة "الدبل والخواتم والغوايش" وغيرها.

سعر الذهب اليوم في مصر

كما شهد سعر الجنيه الذهب في مصر، قفزة جنونية وهو الذي يُقبل عليه الكثير من أجل الاستثمار، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

وسجّل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، حركة ليبدأ من نحو 30840 جنيه للشراء بعد  29800 جنيه للشراء بفارق نحو 1000 جنيه .

سعر الذهب مباشر 

وفي هذا التقرير يقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير من حين لآخر على مدار اليوم: 

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت في مصر: 4405 جنيهًات.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت : 3855 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم السبت : 3304 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم السبت عيار 14 للشراء: 2570 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم السبت عيار 24 للبيع: 30440 جنيها، والشراء 30840 جنيها.

الذهب

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

عند شراء المشغولات يهتم الراغبون في الشراء بالتعرف على  سعر مصنعية الذهب، خاصة مصنعية عيار 21، يكون بنسبة كبيرة بدءًا من 80 وحتى 150 جنيهًا، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية.

سر الارتفاع الجنوني

وأشار  قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب عبر الإنترنت إلى أن توجه الدولة الحالي يعتمد على توفير الدولار للسلع الأساسية، ولذلك توقف استيراد الذهب من الخارج، ولهذا الذهب الموجود بالسوق محدود، والطلب عليه كبير جدًا، وبسبب هذا الأسعار مرتفعة، لأن عامل العرض والطلب مؤثر، ويتحكم في الأسعار. 

ولفت "إمبابي"، خلال مداخلة تليفزيونية  إلى أنه لا ينصح بشراء الذهب في ظل الارتفاعات المخفية الحالية لسعر الذهب، مناشدًا المواطنين بعدم المضاربة في الذهب، واستخدامه في الادخار فقط والزينة وليس المضاربة، لأن هذا يضر بالسوق.

أسعار الذهب الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم عيار 21 سعر الذهب عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر الذهب مباشر سعر الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القلب خف ومات بحاجة تانية.. سبب وفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

أول قرار رسمي من النادي الأهلي بعد وفاة العامري فاروق

حلول برلمانية وتوقعات اقتصادية.. موعد انخفاض سعر الذهب في مصر

خلاف على نزع الأجهزة| ماذا حدث في غرفة العامري فاروق قبل الوفاة بيوم.. بسمة وهبة تجيب

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 27 يناير 2024

كيف واجه الفراعنة برد الشتاء؟.. عميدة الأثريين المصريين توضح

ظهور جديد لـ ياسمين عبد العزيز بهذه الإطلالة| شاهد

أمطار غزيرة وصقيع .. تحذير عاجل من الأرصاد

موضوعات متعلقة

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 27 يناير

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 27 يناير 2024

عائد ضخم.. خبير اقتصادي يرصد أهمية إطلاق صندوق الاستثمار في الذهب ومميزاته

استقرار أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم.. وهذا سعر عيار 21

تصريحات رئيس الوزراء بشأن صندوق الاستثمار في الذهب تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

أوقفوا الشراء فورا| جرام الذهب يقفز 1000 جنيه لهذا السبب

أسعار الذهب في مصر اليوم تصدم السوق.. ارتفاع ثمن جرام عيار 21

ترشيحاتنا

المنتخب المصري يذبـ ح عجلا لفك النحس.. تعليق صادم من إبراهيم فايق

اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات إسرائيلية في عدة محاور بخان يونس

انحازت لـ إسرائيل ..من هي القاضية التي أثارت ضجة عبر السوشيال ميديا؟

مشروبات تساعد على الهضم بعد الأكل.. ونصائح لتقليل التقلصات والانتفاخات

تحذير عاجل من الداخلية لاصحاب السيارات المتروكة فى الشوارع

كم باقي على شهر رمضان في مصر والبلدان العربية؟.. موعده وحكم الدعاء ببلوغه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما الفرق بين الجوع الحقيقي والجوع النفسي؟.. طرق الحفاظ على التوازن الصحي

سهران ومش عارف تنام.. إليك أفضل طرق علاج الأرق بدون منوم

مقطع صادم لأشخاص يطبخون على قضبان قطار هندي| شاهد

مقطع فيديو يثير الجدل لمجموعة من الهنود في إسرائيل ..شاهد

فيديو

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ