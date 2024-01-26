حلول برلمانية وتوقعات اقتصادية.. موعد انخفاض سعر الذهب في مصر

كشف الخبير الاقتصادي بلال شعيب، عن موعد استقرار سوق الذهب في مصر بعد حالة الاضطراب التي شابت السوق خلال الفترة الراهنة.

وتوقع شعيب في تصريح خاص لـ صدى البلد أن يشهد سوق الذهب حالة من الاستقرار والتراجع في الأسعار بعد 3 شهور من الآن.

ارتفاع سعر الذهب بشكل غير مسبوق

أردف أن الأسعار الحالية مبالغ بها وغير معبرة عن سعر الذهب الحقيقي، مرجعا أسباب ارتفاع أسعار الذهب بهذا الشكل غير المسبوق إلى اندفاع المصريين لشرائه من منطلق كونه الملاذ الآمن لحماية مدخراتهم.

وعن المقترح البرلماني بشأن مد فترة سريان قرار الحكومة بشأن إعفاء واردات مصر من الذهب من الرسوم الجمركية سنة إضافية، قال شعيب:" قد تكون نتائجه إيجابية ولكن لن تدوم" ، معتبرا إياه بالحل المؤقت.

وأوضح ان المقترح عندما تم تطبيقه في البداية بالفعل ظهرت له مؤشرات إيجابية ولكن عاد السعر لما كان عليه، بل تخطاه.

ونصح الخبير الاقتصادي المواطنين بعدم شراء الذهب بهذه الأسعار، ‏لأنه مغالى ومبالغ فيه.

مقترح برلماني لخفض سعر الذهب في مصر

وكانت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد تقدمت الإيام الماضية باقتراح برغبة لرئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن مد فترة سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات مصر من الذهب من الرسوم الجمركية سنة إضافية ، نظراً للمؤشرات الإيجابية التي انعكست على استقرار سوق الذهب في مصر خلال هذه الفترة جراء البدء في تنفيذ ذلك القرار.

قالت الشريف في اقتراحها:" نشرت الجريدة الرسمية بتاريخ 10 مايو 2023 قرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر".

ضبط سوق الذهب في مصر

أكملت ان هذا القرار يهدف إلى ضبط سوق الذهب في مصر بعد الاضطرابات والارتفاعات غير الطبيعية التي شهدها في الشهور السابقة جراء إرتفاع سعر الدولار ، ومع البدء في تنفيذ القرار إنخفض سعر المعدن النفيس بشكل ملحوظ ، مما أدى إلى استقرار التعاملات بسوق الذهب نتيجة زيادة المتاح ، مما أحدث حالة من التناسب بين المعروض والمطلوب ، ما ترتب عليه انخفاض السعر بشكل كبير .

مد قرار إعفاء واردات مصر من الذهب

وطالبت الشريف رئاسة مجلس الوزراء بمد فترة سريان القرار لمدة عام ، بدلاً من 6 أشهر ، نظراً للمؤشرات الإيجابية المتوقعة على سوق الذهب المحلي بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام نتيجة الاستمرار في تلك الإعفاءات الجمركية على الذهب.

سعر الذهب في مصر



وسجل سعر عيار 21 الأكثر تداولا حوالي 3775 جنيه للبيع و 3825 جنيه للشراء.



وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة حوالي 4314 جنيه للبيع و 4371 جنيه للشراء .



ووصل سعر عيار 18 لحوالي 3235 جنيه للبيع و 3278 جنيه للشراء.



بينما وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 2557 جنيه للشراء و 2523 جنيه للبيع.



ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 30.2 ألف جنيه للبيع و 30.3 ألف جنيه للشراء.



وعلي سياق متصل سجل سعر أوقية الذهب نحو2031 دولار للبيع و 2032 دولار للشراء.