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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أخبار تهمك.. مفاجأة في أسعار الدولار والذهب.. إنخفاض الحرارة وسقوط أمطار

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الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة 26-1-2024، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.
 

 ومن خلال التقرير التالي، نستعرضها لكم:

 

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4406 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3855 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3304 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 30840 جنيه.
 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة:

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 33.74 جنيه للبيع، و 33.62 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.44 جنيه للبيع، و39.31 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.62 جنيه للبيع، و100.27 جنيه للشراء.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس أبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم متوقع استمرار تأثر البلاد بـ المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، مما يؤدي لوجود انخفاض في درجات الحرارة و فرص لسقوط أمطار.
 

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، وتمتد من خفيفة لمتوسطة على مناطقي من مدن القناة وجنوب الوجه البحري وخليج السويس، وقد تصل فرص أمطار خفيفة في مناطق من القاهرة الكبرى.
 

طقس اليوم الجمعة

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم يسود طقس شتوي مائل للبرودة خلال فترة النهار على أغلب مناطق الجمهورية، ومائل للدفء على المناطق الجنوبية للبلاد.
 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:
العظمى الصغرى

القاهرة 19 - 13
الإسكندرية 18 - 12
الإسماعيلية 20 - 11
الغردقة 22 -13
أسوان 21 - 11
سوهاج 19 - 8
المنيا 20 - 7

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