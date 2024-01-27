وزير العدل الفلسطيني السابق في ندوة الحزب الناصري عن حرب غزة وتداعياتها

يستضيف الحزب العربي الديمقراطي الناصري، مساء بعد غد، الأحد، وزير العدل الفلسطيني السابق، المناضل فريح أبو مدين، في ندوة حول “الحرب على غزة وتداعياتها على مستقبل القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه ومقاومة الاحتلال الصهيوني”.

وتتطرق الندوة إلى أبعاد إعلان محكمة العدل الدولية الأخير بشأن إدانة أعمال الإبادة الجماعية لشعب فلسطين من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ويتحدث في الندوة أيضا النائب البرلماني السابق د. محمد عبد الغني عضو المكتب السياسي للحزب الناصري.

كما يشارك في الندوة ممثلون عن الأحزاب والقوى السياسية المصرية وشخصيات عربية وفلسطينية بارزة.